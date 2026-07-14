Calciomercato Juventus | svanisce il sogno Dibu Martinez Vicario il nuovo obiettivo

La trattativa tra la Juventus e Emiliano Martinez sembrava vicina alla conclusione, ma ora è sfumata. La società bianconera ha cambiato obiettivo e sta puntando su un nuovo portiere, Vicario. Le negoziazioni tra le parti coinvolte sono ancora in corso e non ci sono conferme ufficiali. La squadra continua a cercare un rinforzo tra i pali, ma le trattative si sono complicate negli ultimi giorni.

Il calciomercato in entrata della Juventus continua a trovare ostacoli e problemi. Tra le tante trattative intavolate dalla dirigenza bianconera nelle ultime settimane, quella per Emiliano Martinez sembrava essere decollata definitivamente. Negli ultimi giorni la distanza tra Juve e Aston Villa, però è rimasta la stessa, con il direttore del club inglese che ha gelato i piani di Carnevali e Massara. Con il portiere argentino che si allontana sempre di più da Torino, i bianconeri sono già all’opera per acquistare una delle alternative. Il profilo più vicino ad arrivare alla Continassa, sembra essere quello di Guglielmo Vicario, ormai fuori dal progetto di De Zerbi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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