Calciomercato Juventus-Kolo Muani ora l' affare è a forte rischio e non solo quello - Sorpresa Brahim Diaz-Napoli Gatti-Lobotka Ederson e Le indiscrezioni bianconere

L'accordo tra la Juventus e Kolo Muani sembra ora in bilico, con difficoltà nelle trattative per il trasferimento. Nel frattempo, circolano voci di un possibile scambio tra il Napoli e il Real Madrid, coinvolgendo Brahim Diaz. La trattativa tra l’Inter e un difensore centrale si è interrotta dopo il fallimento dell’affare Khalaili, mentre si continua a seguire il nome di Stones come possibile rinforzo. La società nerazzurra ha anche abbandonato un progetto legato a un centro di allenamento, a causa di problemi organizzativi.

Calciomercato Inter-Belghali e i 4 nomi dopo l'addio al colpo Khalaili ("Affare saltato") - Contatti con Stones, la caccia al difensore centrale - Marotta e l'affare Palestra: è saltato perché. Calciomercato Juventus-Kolo Muani a rischio: Psg fa muro Le nubi nere sull'affare Kolo Muani-Juve. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Mercato JUVE: BREMER, KOLO MUANI, SORLOTH e altri 3 NOMI. Le ULTIME

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La #Juventus sta cercando in ogni modo di strapagare #KoloMuani nemmeno fosse Van Basten o per i meno boomer #Haaland . Bah. Speriamo bene. #Carnevali #Calciomercato #Psg x.com

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