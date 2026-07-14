Calciomercato Juventus continua il pressing su Martínez | la distanza con l’Aston Villa resta ancora invariata

Da stilejuventus.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus continua a spingere per acquistare il centravanti Martínez, ma la distanza con l’Aston Villa rimane invariata. Nelle ultime ore è stata ufficializzata la lista dei giocatori convocati per il ritiro precampionato, con entusiasmo alla Continassa. Tuttavia, mancano ancora un portiere e il centravanti, che devono essere consegnati a Spalletti. La trattativa per Martínez resta in corso, senza cambiamenti nelle posizioni tra le parti.

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Nelle scorse ore è stata resa nota la lista dei giocatori convocati per il ritiro precampionato della Juventus. Tanto entusiasmo alla Continassa, ma all’appello mancano ancora un centravanti e un portiere da consegnare a Spalletti. In attacco, la Vecchia Signora continua a portare avanti la trattativa per Kolo Muani, mentre restano sullo sfondo Vlahovi? e Sørloth. Per la porta, invece, la Juventus continua a monitorare Martínez, che si conferma il principale candidato per difendere i pali bianconeri. Vicario rimane comunque sullo sfondo. Le cifre della trattativa. Nonostante il pressing intenso del club piemontese, la trattativa per Emiliano Martínez non ha ancora trovato una svolta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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