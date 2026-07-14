La Juventus continua a spingere per acquistare il centravanti Martínez, ma la distanza con l’Aston Villa rimane invariata. Nelle ultime ore è stata ufficializzata la lista dei giocatori convocati per il ritiro precampionato, con entusiasmo alla Continassa. Tuttavia, mancano ancora un portiere e il centravanti, che devono essere consegnati a Spalletti. La trattativa per Martínez resta in corso, senza cambiamenti nelle posizioni tra le parti.

Nelle scorse ore è stata resa nota la lista dei giocatori convocati per il ritiro precampionato della Juventus. Tanto entusiasmo alla Continassa, ma all’appello mancano ancora un centravanti e un portiere da consegnare a Spalletti. In attacco, la Vecchia Signora continua a portare avanti la trattativa per Kolo Muani, mentre restano sullo sfondo Vlahovi? e Sørloth. Per la porta, invece, la Juventus continua a monitorare Martínez, che si conferma il principale candidato per difendere i pali bianconeri. Vicario rimane comunque sullo sfondo. Le cifre della trattativa. Nonostante il pressing intenso del club piemontese, la trattativa per Emiliano Martínez non ha ancora trovato una svolta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, continua il pressing su Martínez: la distanza con l’Aston Villa resta ancora invariata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dibu Martinez-Juventus, l'Aston Villa frena: "Il suo futuro è assicurato, resta con noi"L'Aston Villa ha dichiarato che il portiere argentino rimarrà con loro, impedendo un trasferimento alla Juventus.

Dibu Martínez Juventus, trattativa ancora viva: contatti continui ma serve lo sconto dell’Aston VillaLa Juventus continua a negoziare con l’Aston Villa per il portiere Dibu Martínez.

Temi più discussi: Openda in prestito, David per incassare: i piani Juve per l'attacco. Il canadese ostacola l'arrivo di Kolo; Juventus, tre possibili alternative a Kolo Muani: Sorloth, Oyarzabal e Balogun; Calciomercato Juve tra crepe e sogni: la furia Zaniolo e il centrocampista che mette tutti d’accordo; Juventus, dal Dibu Martinez a Vlahovic: parla Carnevali.

#Vlahovic continua a mandare segnali a #Spalletti e gli ex compagni, ma la #Juventus per ora lo ignora; tra #KoloMuani, #Sorloth e #Pellegrino spunta un nome nuovo; idee per il centrocampo in caso di cessioni #calciomercato #transfers x.com

Calciomercato Juve, c’è un solo mantra. Le piste ancora vive e gli affari quasi impossibiliDal Dibu Martinez a Lucumi, il club bianconero all’inseguimento: priorità in porta e in attacco, ma tutti i reparti vanno sistemati ... tuttosport.com

Calciomercato Milan, spunta Stones per la difesa! Il punto reddit

Juventus, tre possibili alternative a Kolo Muani: Sorloth, Oyarzabal e BalogunLa Juventus è a caccia di un attaccante e continua ad aspettare il Paris Saint Germain per Kolo Muani. Come sottolineato dall'ad Carnevali, se i francesi non abbasseranno le pretese (è valutato 45 mil ... sport.sky.it