Calciomercato Juve LIVE | prima offerta per Kessié doccia fredda per il Dibu Martinez

Notizia in breve

La Juventus ha presentato la prima offerta per Kessié, mentre il Dibu Martinez ha ricevuto una risposta negativa. Le trattative di calciomercato sono in corso e si susseguono incontri e proposte. La società continua a monitorare diverse opzioni e a definire le strategie di mercato. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato comunicato al momento. La sessione di mercato rimane aperta e in evoluzione.