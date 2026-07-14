Calciomercato Juve LIVE | prima offerta per Kessié doccia fredda per il Dibu Martinez
La Juventus ha presentato la prima offerta per Kessié, mentre il Dibu Martinez ha ricevuto una risposta negativa. Le trattative di calciomercato sono in corso e si susseguono incontri e proposte. La società continua a monitorare diverse opzioni e a definire le strategie di mercato. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato comunicato al momento. La sessione di mercato rimane aperta e in evoluzione.
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali, dal Chief Football Officer Frederic Massara, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal Chief Club Affairs Officer della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
JUVENTUS ORE BOLLENTI PRIMA OFFERTA UFFICIALE PER IL TALENTO CARNEVALI CHE BOMBE
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