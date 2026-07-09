L’Aston Villa chiede più del doppio dei 20 milioni di euro offerti dalla Juventus per il portiere argentino. La società bianconera sta accelerando sul mercato per trovare un sostituto di Di Gregorio e ha incontrato ieri a Milano l’entourage di Martínez. L’incontro è stato confermato da fonti vicine alle parti, ma non sono stati resi noti dettagli sull’offerta presentata. La trattativa resta in fase iniziale.

per far partire il portiere argentino. La Juventus mette nel mirino il dopo Di Gregorio e accelera per blindare i pali. Ieri a Milano è andato in scena un vertice di mercato fondamentale: l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, il dt Ricki Massara e il ds Marco Ottolini hanno incontrato l’entourage di Emiliano “Dibu” Martínez. L’estremo difensore dell’Aston Villa, quasi 34enne, spinge con forza per vestire la maglia bianconera, assecondando la richiesta esplicita di Luciano Spalletti, che pretende un leader assoluto a livello di carisma e personalità. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Tra la Vecchia Signora e l’argentino l’intesa è già calda: sul tavolo c’è un accordo di massima fino al 2029 con un ingaggio che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dibu Martinez alla Juve: ecco la prima offerta. L’Aston Villa chiede più del doppio

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