Una persona ricoverata nella Rems di Empoli ha aggredito con calci e pugni un infermiere, che ha poi richiesto cure mediche al pronto soccorso. L’episodio si è verificato alcune notti fa e solleva preoccupazioni sulla sicurezza del personale all’interno della struttura. Il Nursind ha evidenziato i rischi legati alla violenza contro i sanitari nelle strutture di cura.

EMPOLI – Un altro episodio di violenza all’interno della Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Empoli. Alcune notti fa, infatti, una persona ricoverata ha preso a calci e pugni un infermiere che lavora nella struttura empolese e il sanitario ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso. Un episodio, denunciato dal NurSind (il sindacato delle professioni infermieristiche) che segue di pochi giorni altri eventi simili, seppure di minore gravità, che sono stati tutti puntualmente segnalati all’Asl Toscana Centro. “Nonostante già il 9 giugno – commenta il segretario regionale Giampaolo Giannoni – avessimo... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Calci e pugni a un infermiere alla Rems di Empoli: il Nursind lancia l’allarme per i rischi dei sanitari

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