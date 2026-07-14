Caffarella rinascono i tesori di Sant’Urbano e il Ninfeo di Egeria

Nella zona della Caffarella, sono stati riaperti i resti di Sant’Urbano e il Ninfeo di Egeria. Questi siti archeologici, chiusi da tempo, sono stati restaurati e ora sono accessibili al pubblico. La riapertura riguarda le strutture antiche, che si trovano all’interno di un’area verde di Roma. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi specifici o sui tempi di apertura definitiva.

Nel cuore verde di Roma, dove la natura abbraccia la storia eterna della Capitale, si è consumato un momento destinato a cambiare la mappa culturale della città. Con il giro di una grande chiave antica, il sindaco Roberto Gualtieri ha inaugurato una nuova era per il Parco della Caffarella. Grazie ai fondi del PNRR “Caput Mundi”, due straordinari tesori archeologici sono stati ufficialmente restituiti ai cittadini: la Chiesa di Sant’Urbano alla Caffarella e il suggestivo Ninfeo di Egeria. Un doppio intervento di restauro e conservazione che oltre a preservare la pietra, punta a rendere questi luoghi vivi, sicuri e finalmente fruibili da tutti, migliorando l’illuminazione e la sicurezza dei percorsi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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