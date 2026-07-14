Un incendio si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, un edificio residenziale nel centro di Bruxelles recentemente ristrutturato. Durante le operazioni di soccorso, sono state trovate vittime all’interno di un ascensore, mentre altre persone risultano disperse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le squadre di soccorso stanno ancora lavorando per estrarre i corpi e verificare eventuali altri dispersi.

Un incendio si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa. Secondo quanto riportano i media locali, tra i quali Le Soir “alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore” del complesso, mentre “sei persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle”. Secondo Le Soir “nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell’edificio. L’incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate nel vano ascensore, provocando un incendio al suo interno”. Le persone disperse potrebbero trovarsi in un altro ascensore, al quale i vigili del fuoco non sono ancora riusciti ad accedere, secondo quanto riferito dalla procura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bruxelles, tragedia nella torre Oxy: morti e dispersi, vittime trovate in un ascensore. Una trappola mortale (video)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incendio Bruxelles, in fiamme la torre Oxy. «Morti, feriti e dispersi: le vittime trovate in ascensore»Un incendio si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, un complesso residenziale nel centro di Bruxelles recentemente ristrutturato.

Morti e dispersi in un incendio a Bruxelles, trappola di fuoco nell’ascensore della torre OxyUn incendio si è sviluppato questa mattina in un complesso residenziale nel centro di Bruxelles.

Si parla di: Tragedia nel mondo del teatro: muore improvvisamente a soli 32 anni Davide Cristiano.

Incendio nel cuore di Bruxelles, torre Oxy in fiamme: morti e dispersi, vittime trovate in un ascensoreUn incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime e alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un incendio è scoppiato ques ... fanpage.it

Bruxelles, incendio nella torre Oxy. Vittime rinvenute in uno degli ascensoriNella mattina di martedì 14 luglio un incendio è divampato nella torre Oxy, un complesso immobiliare multifunzionale nel centro di Bruxelles, come riportato dal quotidiano belga Le Soir. Le fiamme, do ... milanofinanza.it