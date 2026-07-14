È stata presentata una ricetta per un antipasto estivo a base di bruschette con ricotta e pesche grigliate. La preparazione include l’utilizzo di miele, noci e Dadocrema Vegetale Bauer. La pietanza è indicata come semplice e leggera, adatta per un aperitivo all’aperto. La ricetta viene descritta come veloce e fresca, ideale per la stagione calda.

Una ricetta veloce e fresca per l’estate: bruschette con ricotta, pesche grigliate, miele, noci e Dadocrema Vegetale Bauer. Un’idea semplice, leggera e sorprendente: queste bruschette estive con ricotta e pesche grigliate sono perfette per un aperitivo all’aperto o per un antipasto diverso dal solito. La cremosità della ricotta incontra la dolcezza delle pesche noci, mentre il Dadocrema Vegetale Bauer aggiunge una nota sapida e aromatica che bilancia il piatto con eleganza. Il risultato è un finger food fresco, colorato e immediato, ideale per chi ama ricette veloci ma ricche di personalità. La preparazione è rapidissima: bastano 15 minuti per tostare il pane, spalmare la ricotta, aggiungere il Dadocrema e completare con le pesche grigliate. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Bruschette estive con ricotta, pesche grigliate e Dadocrema Bauer

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