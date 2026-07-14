A Brescia sono stati nominati due referenti incaricati di raccogliere segnalazioni di molestie all’interno dell’università. Questi referenti si occuperanno di gestire le segnalazioni e di proporre soluzioni organizzative. È stata creata anche una pagina dedicata, intitolata “Dignità, rispetto e canali di tutela”, che fornirà informazioni sui metodi e le procedure per denunciare eventuali comportamenti inappropriati.

Brescia, 14 luglio 2026 – Una pagina che, sotto il titolo “Dignità, rispetto e canali di tutela“, informerà su tutti i canali e le procedure per segnalare eventuali casi di molestia. Ma anche due referenti dipartimentali di orientamento e ascolto per chi vorrà fare segnalazioni, e soluzioni organizzative affinché, in caso di segnalazione, le attività siano svolte in condizioni percepite come sicure e non penalizzanti e riservate (ad esempio, co-supervisione di tesi e tirocini o modifica del relatore o relatrice compatibilmente con le procedure). https:www.ilgiorno.itbresciacronacamolestie-prof-universita-mpgjkdqa Sono alcune delle azioni... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Brescia e le molestie in Università, nominati due referenti: raccoglieranno le segnalazioni e le soluzione organizzative

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