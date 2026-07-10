Due anni fa, il personale sanitario ha segnalato molestie da parte del primario alle fisioterapiste dell'ospedale Fatebenefratelli. Le prime comunicazioni verbali sono state fatte il 14 febbraio, rivolgendosi alla responsabile del dipartimento legale. Cinque giorni dopo, sono arrivate segnalazioni scritte, anche se in forma anonima. Le denunce sono state fatte in modo continuativo nel tempo, secondo quanto riferito.

Le prime segnalazioni verbali erano arrivate il 14 febbraio di due anni fa alla responsabile del dipartimento legale, poi cinque giorni dopo erano arrivate quelle scritte, seppur allora in forma anonima. Erano state ben sei le fisioterapiste che lamentavano di essere state molestate, con palpeggiamenti sul sedere, dal dottor A. S., l’allora primario di Medicina Fisica e Riabilitazione del Fatebenefratelli. Subito messo in ferie, dopo una settimana il medico si era dimesso in fretta e furia il 27 febbraio, anticipando il probabile licenziamento. E ora si scopre il retroscena che c’era dietro questa improvvisa fuga, grazie a una sentenza del... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Ospedale Fatebenefratelli, molestie del primario alle fisioterapiste. Le prime segnalazioni due anni fa

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Si parla di: Primario palpeggiava le infermiere e le fisioterapiste, condannato l'ospedale Fatebenefratelli; Infermiera palpeggiata dal primario, condannato l’ospedale: risarcimento da 11 mila euro.

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