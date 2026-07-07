Calciomercato l’Arezzo ingaggia il difensore Julian Illanes dalla Carrarese

L'Arezzo ha annunciato l'acquisto del difensore Julian Illanes dalla Carrarese. Il giocatore argentino, nato nel 1997, si è trasferito a titolo definitivo e ha firmato un contratto che durerà fino a giugno 2029.

AREZZO – La S.S. Arezzo rinforza il reparto difensivo con l’arrivo di Julian Illanes, prelevato dalla Carrarese a titolo definitivo. Il difensore centrale, nato in Argentina nel 1997, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club amaranto fino al mese di giugno del 2029. Il giocatore vanta un percorso calcistico maturato in gran parte nel contesto italiano. Dopo la crescita sportiva all’Argentinos Juniors, Illanes ha militato tra le file di Fiorentina, Avellino, Chievo Verona, Pescara e Novara, prima del periodo trascorso in terra apuana. Proprio con la casacca azzurra della Carrarese, il difensore ha collezionato 102 presenze e messo a segno 4 reti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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