bpm oggi il cda sul risiko bancario

Notizia in breve

Oggi il consiglio di amministrazione di Banco Bpm si riunisce per discutere le operazioni sul risiko bancario. È prevista un’informativa dedicata alle strategie di fusione e acquisizione in corso. La riunione si svolge in un contesto di crescente attenzione alle mosse del settore bancario. Nessuna comunicazione ufficiale sui risultati dell’incontro è stata ancora diffusa.