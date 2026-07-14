Bpm oggi il cda sul risiko bancario
Oggi il consiglio di amministrazione di Banco Bpm si riunisce per discutere le operazioni sul risiko bancario. È prevista un’informativa dedicata alle strategie di fusione e acquisizione in corso. La riunione si svolge in un contesto di crescente attenzione alle mosse del settore bancario. Nessuna comunicazione ufficiale sui risultati dell’incontro è stata ancora diffusa.
Proseguono le manovre del risiko bancario. Oggi è previsto un consiglio di amministrazione ordinario di Banco Bpm (in foto l'ad Giuseppe Castagna), ma dovrebbe essere prevista un'informativa sul risiko bancario. Secondo AdnKronos, l'istituto di Piazza Meda avrebbe intensificato un'interlocuzione con Crédit Agricole per ottenere garanzie sulla tutela dell'autonomia della banca. da parte del Banco. Sullo sfondo i rumors che indicano un possibile nuovo interessamento di Unicredit sull'istituto di Piazza Meda. Dopo la chiusura con successo dell'offerta pubblica di scambio sulla tedesca Commerzbank, l'amministratore delegato Andrea Orcel potrebbe riprendere in mano il dossier Bpm dopo il tentativo precedentemente fallito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
SPECIALE RISIKO BANCARIO - BANCO BPM E INTESA SP (CON BPER) VOGLIONO MPS | Morning Finance
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