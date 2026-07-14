Un membro della band Subsonica ha visitato un carcere a Torino, trascorrendo la mattina tra i padiglioni. Ha affermato di aver cercato di muoversi senza apparire come un turista e ha sottolineato l’importanza di non voltare le spalle ai detenuti. La visita è avvenuta in un contesto di confronto e ascolto, senza ulteriori dettagli sulla durata o le attività svolte all’interno della struttura.

(LaPresse) “E’ difficile parlarne a mente lucida, ho passato una mattina con la possibilità di girare per i padiglioni cercando di evitare di sembrare un turista. Se la voce trema è perché è una condizione umana veramente faticosa. Non siamo qui per giudicare la pena ma sicuramente come parte attiva della cittadinanza abbiamo un dovere di non voltare le spalle “. Così Davide Dileo, noto come ‘ Boosta ‘, musicista e co-fondatore dei Subsonica, parlando con i giornalisti dopo aver fatto un sopralluogo alla casa circondariale ‘LoRusso e Cutugno’ di Torino in qualità di rappresentante dell’Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione, che ha promosso nella giornata di oggi decine di visite nelle carceri di tutta Italia per porre l’attenzione dell’opinione pubblica sulle condizioni degli istituti penitenziari italiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Boosta (Subsonica) in visita al carcere a Torino: "Non voltare le spalle ai detenuti"

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