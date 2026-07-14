Bologna minore attirato con una scusa in un parco e massacrato da branco di coetanei

Da tgcom24.mediaset.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un minore è stato attirato con una scusa in un parco pubblico in provincia di Bologna e poi circondato da circa venti coetanei, che lo hanno aggredito con violenza. L'aggressione si è verificata ad Altedo, in Emilia-Romagna, e il ragazzo ha riportato ferite gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato accertamenti per identificare i responsabili. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle motivazioni o alle circostanze dell’attacco.

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L'hanno attirato con una scusa in un parco pubblico in provincia di Bologna, poi in venti l'hanno circondato e pestato a sangue. È accaduto ad Altedo, in Emilia-Romagna, dove un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei rimanendo gravemente ferito., La vittima, ignara, è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato un invito nel parco di Altedo. Un pestaggio di gruppo da cui il minore, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi, scappando dal luogo dell'aggressione e raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Solo a questo punto sono scattati i soccorsi. Il giovane, portato in ospedale, è stato immediatamente preso in cura dall'equipe medica, che ha medicato le gravi lesioni riportate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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