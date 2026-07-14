bologna minore attirato con una scusa in un parco e massacrato da branco di coetanei

Notizia in breve

Un minore è stato attirato con una scusa in un parco pubblico in provincia di Bologna e poi circondato da circa venti coetanei, che lo hanno aggredito con violenza. L'aggressione si è verificata ad Altedo, in Emilia-Romagna, e il ragazzo ha riportato ferite gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato accertamenti per identificare i responsabili. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle motivazioni o alle circostanze dell’attacco.