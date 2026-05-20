Elenchi regionali docenti per il ruolo ultimi giorni per presentare la domanda | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Cozzetto ANIEF LIVE Giovedì 21 maggio alle 15 | 30
Domani alle 15:30 si terrà una diretta di Question Time sui canali social di Orizzonte Scuola, dedicata agli elenchi regionali dei docenti per il ruolo e alle supplenze. In particolare, si discuterà delle scadenze vicine per la presentazione delle domande e di cosa è importante verificare in questa fase. Il format vedrà la partecipazione di un rappresentante di ANIEF, che fornirà chiarimenti sui 150 preferenze e sulle procedure in corso.
Elenchi regionali docenti per il ruolo e supplenze 150 preferenze sono questi gli argomenti che verranno trattati nel corso della puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Elenchi regionali docenti per il ruolo, ultimi giorni per presentare la domanda
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