Elenchi regionali docenti per il ruolo ultimi giorni per presentare la domanda | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Cozzetto ANIEF LIVE Giovedì 21 maggio alle 15 | 30

Domani alle 15:30 si terrà una diretta di Question Time sui canali social di Orizzonte Scuola, dedicata agli elenchi regionali dei docenti per il ruolo e alle supplenze. In particolare, si discuterà delle scadenze vicine per la presentazione delle domande e di cosa è importante verificare in questa fase. Il format vedrà la partecipazione di un rappresentante di ANIEF, che fornirà chiarimenti sui 150 preferenze e sulle procedure in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui