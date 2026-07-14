Il CIO ha annunciato l’introduzione della gara a coppie “Single Mixed” nel programma del biathlon ai Giochi Olimpici 2030. Simon Fourcade ha criticato questa decisione, sostenendo che se si voleva eliminare l’individuale, questa modifica non ha senso. La nuova disciplina si aggiunge alle competizioni già esistenti, senza modificare le altre gare del programma olimpico. La scelta è stata comunicata ufficialmente la settimana scorsa dal Comitato Olimpico Internazionale.

La scorsa settimana, il Cio ha ufficializzato le novità in vista dei Giochi Olimpici delle Alpi Francesi 2030. Tra le decisioni prese dal Comitato Olimpico Internazionale, c’è stata quella di aggiungere la Single Mixed, ossia la gara a coppie, al programma del biathlon. Il format, presente nel programma dei Mondiali sin dal 2019, aveva ricevuto “semaforo rosso” sia per Pechino 2022 che per Milano Cortina 2026. L’ Ibu ha però continuato a proporlo all’organo di governo dei Giochi, senza mai desistere. “Third time the charme” come dicono gli anglosassoni, oppure semplicemente il Cio è stato “preso per fame”, alfine acconsentendo all’ingresso nel programma olimpico? Qualunque sia la ragione del “disco verde” dopo due bocciature, gli eventi di biathlon nel 2030 saranno ben 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, Simon Fourcade provoca: “Che senso ha introdurre la Single Mixed? Allora andava eliminata l’Individuale”

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