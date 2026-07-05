Il pilota ha commentato che la gara è stata insolita e molto combattuta, dopo un periodo difficile, e ha detto di aver trovato un buon feeling tra Sprint e qualifiche. Ha anche aggiunto che avrebbe avuto difficoltà a competere contro un avversario in pista. Un altro pilota ha affermato che con la Mercedes potrebbe essere possibile una lotta per la vittoria.

CHARLES LECLERC, "Gara dal finale strano ma incredibile, visto che venivo da un periodo difficile. Dopo la Sprint e prima delle qualifiche mi sembrava di aver trovato qualcosa a livello di feeling. Mi ero un po' esposto ma poi era tutto da confermare oggi e per fortuna questo è successo. È stato un periodo molto duro, iniziato a Montecarlo: zero feeling. Lo avevo ritrovato solo in parte a Barcellona, poi in Austria ero di nuovo andato male. Qui è andato tutto bene, speriamo adesso di prendere slancio da qui e di continuare così. Certo, con Kimi in pista sarebbe stata molto al limite: sarebbe stata impresa tenere il primo posto. Mi sono arrabbiato con la Safety Car perché secondo me andava troppo piano, forse perché stava aspettando i doppiati. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Leclerc: "Mi è andata bene, con Kimi in pista sarebbe stata dura". Hamilton: "Possiamo lottare con Mercedes"

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