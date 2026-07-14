Bergamo si candida per la Piazza sul Futuro
Bergamo si candida per la «Piazza sul Futuro». Durante un incontro, un rappresentante del governo ha presentato ai sindaci e agli imprenditori il progetto «Ecosistema Futuro». La proposta mira a integrare sostenibilità e competitività, sottolineando che la sostenibilità non è solo una risposta ambientale, ma anche un elemento strategico per le imprese locali. La discussione ha coinvolto i principali attori economici della città, con l’obiettivo di sviluppare un nuovo modello di crescita.
Enrico Giovannini ha incontrato gli imprenditori del comitato di eco.bergamo e ha presentato alla sindaca la sfida di «Ecosistema Futuro» La sostenibilità non è soltanto una risposta alle sfide ambientali, ma un fattore di competitività per le imprese. È il messaggio lanciato da Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), ex presidente dell’Istat ed ex ministro dei governi Letta e Draghi, intervenuto martedì al comitato editoriale di eco.bergamo riunito al Radisson Blu Hotel di ChorusLife. Nel suo intervento, dedicato al tema «Investimenti e politiche sostenibili in un mondo instabile», Giovannini ha illustrato alcuni dati che mostrano il legame tra sostenibilità e performance economiche delle aziende. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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