La vecchia scuola materna di Castagneta è stata riconvertita in una struttura di accoglienza chiamata Stazione di Posta, dedicata a persone in condizioni di marginalità. La ristrutturazione, completata con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stata inaugurata lunedì 13 luglio. La struttura include letti per chi vive in situazione di vulnerabilità e offre servizi sociosanitari.

Torna alla vita la vecchia scuola materna di Castagneta, oggi ribattezzata Stazione di Posta e sede di servizi di accoglienza e sociosanitari, ristrutturata con i fondi del Pnrr e inaugurata lunedì 13 luglio. Un intervento che conferma la filosofia dell’amministrazione comunale sui servizi di prossimità, che con questo conta 12 alloggi e due accoglienze diffuse, per un totale di 29 posti letto. «Oggi è davvero un bel giorno», dice la sindaca Elena Carnevali, sottolineando che offrire «una rete di servizi con intensità diversa per la marginalità, per consentire alle persone di evolvere, è una delle gambe della sicurezza in città». La Fondazione Opera Bonomelli gestirà i sei posti al piano inferiore. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, nell'ex scuola materna di Castagneta la Stazione di Posta con letti per chi vive in condizioni di marginalità

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