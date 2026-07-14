La prima stazione di posta della città | a Castagneta un hub per accoglienza e servizi sociosanitari
A Castagneta è stata inaugurata la prima “stazione di posta” della città, un centro di accoglienza e servizi sociosanitari. Si tratta di un hub che offre assistenza e orientamento a persone vulnerabili, oltre a fungere da presidio di quartiere. La struttura mira a rafforzare la coesione sociale attraverso servizi dedicati a chi ha bisogno di supporto immediato.
Bergamo. Un luogo di accoglienza, orientamento e servizi per le persone più fragili, ma anche un presidio di quartiere pensato per rafforzare la coesione sociale. È questo l’obiettivo della prima “stazione di posta” realizzata in città, in via Beltrami alla Castagneta, inaugurata nel pomeriggio di lunedì 13 luglio al termine di un intervento di riqualificazione finanziato dal Pnrr con oltre 900 mila euro. Il nome potrebbe trarre in inganno: non si tratta di un ufficio postale, ma di una struttura in parte dedicata alle persone in condizioni di grave fragilità, senza dimora o a rischio di esclusione sociale. La definizione richiama le antiche stazioni di posta, luoghi di sosta e ristoro, reinterpretando oggi quel concetto come spazio di accoglienza, ascolto e accompagnamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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