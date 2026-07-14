La prima stazione di posta della città | a Castagneta un hub per accoglienza e servizi sociosanitari

Notizia in breve

A Castagneta è stata inaugurata la prima “stazione di posta” della città, un centro di accoglienza e servizi sociosanitari. Si tratta di un hub che offre assistenza e orientamento a persone vulnerabili, oltre a fungere da presidio di quartiere. La struttura mira a rafforzare la coesione sociale attraverso servizi dedicati a chi ha bisogno di supporto immediato.