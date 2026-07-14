Il Benfica si avvicina all'acquisto di João Palhinha, con il Bayern Monaco che ha aperto alla cessione del centrocampista portoghese. Tuttavia, resta un ostacolo importante da superare prima che il trasferimento possa concretizzarsi. Palhinha, arrivato in Baviera un anno fa, non ha ancora trovato spazio come previsto e potrebbe lasciare il club durante la prossima finestra di mercato estiva.

Il futuro di João Palhinha sembra essere sempre più lontano dal Bayern Monaco. Arrivato in Baviera con grandi aspettative, il centrocampista portoghese non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista e, a dopo solo un anno dal suo arrivo, è tra i principali candidati a lasciare il club durante la finestra estiva di calcio mercato. La dirigenza bavarese è al lavoro per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. Oltre all’aspetto tecnico, infatti, una cessione consentirebbe al Bayern di alleggerire il monte ingaggi e ottenere nuove risorse economiche da reinvestire sul mercato. Negli ultimi giorni è stato soprattutto il Benfica ad accelerare i contatti, prendendo il comando della corsa al centrocampista Il Benfica accelera: dialoghi avviati e Bayern pronto a trattare. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Benfica in pole per Palhinha: il Bayern apre alla cessione, ma resta un ostacolo decisivo

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