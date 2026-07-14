Belen Rodriguez il video più audace della vacanza scatena gli hater | la sua replica non fa sconti a nessuno

Durante le vacanze, un video di Belen Rodriguez molto audace ha fatto il giro dei social, attirando numerosi commenti negativi. La showgirl ha risposto alle critiche con un messaggio diretto, senza fare sconti, rivendicando la sua libertà di mostrarsi come desidera. L’estate di Rodriguez segna un momento di rinascita dopo mesi complicati, tra problemi personali e ricoveri ospedalieri.

L’estate di Belén Rodriguez è all’insegna della rinascita e dopo mesi difficili, segnati da problemi personali e da un ricovero in ospedale che aveva preoccupato i fan, la showgirl argentina è tornata a sorridere. Lo sta facendo da Corfù, dove sta trascorrendo una vacanza romantica con il nuovo compagno Gaetano Fidanzati, il personal trainer con cui sembra aver ritrovato serenità. Proprio dall’isola greca arriva il video che nelle ultime ore ha acceso il dibattito sui social, con le immagini, riprese dallo stesso Fidanzati, che mostrano Belén mentre guida un motoscafo in mezzo al mare cristallino. Ma il dettaglio che ha fatto discutere è che la conduttrice è in Senza veli, con il braccio sinistro a coprirsi mentre conduce l’imbarcazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Chi è Gaetano Fidanzati, il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez? reddit

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