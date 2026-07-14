La wrestler ha raccontato di aver attraversato un periodo di forte depressione subito dopo la nascita del suo bambino. Ha descritto i momenti come grigi, senza speranza, con il desiderio di non alzarsi dal letto e sentimenti di totale sconforto. Ha spiegato di sentirsi molto giù e di percepire ogni cosa come negativa, con le piccole difficoltà che sembravano insormontabili.

Intervenendo al podcast Happy Mum, la star della WWE ha ammesso di essersi aspettata di soffrire di depressione post-parto poco dopo essere diventata madre. Invece, ha affermato che i sintomi sono comparsi solo dopo aver smesso di allattare Rou x, dopo oltre due anni di allattamento al seno, lasciandola confusa su cosa stesse succedendo. “Le difficoltà sono arrivate solo. Voglio dire, sai, tutte quelle cose tipo: non dormi tanto e bla bla bla, e ci sono piccole cose difficili. ma è stato solo quando. e avevo immaginato che probabilmente sarei stata incline alla depressione post-parto, ma nessuno mi aveva detto che si può avere anche dopo aver smesso di allattare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Becky Lynch: “Tutto sembrava grigio e spento e non avevo speranza. Non volevo alzarmi dal letto la mattina. Non volevo esistere. Ero così giù. E qualsiasi cosa andasse storta, andava malissimo.”

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