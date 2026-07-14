Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di mercoledì 15 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 15 luglio 2026. Taylor rivela a Ridge di essere affetta da una grave insufficienza cardiaca progressiva che non le lascerà scampo. Chiede a Ridge di mantenere il segreto e di non informare né Steffy, né Thomas della sua condizione. Ridge non accetta la diagnosi e soprattutto il fatto che Taylor non si sia sottoposta a ulteriori visite specialistiche. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beautiful, le anticipazioni del 15 luglio 2026: Taylor rivela a Ridge il suo terribile segreto

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BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI 5 LUGLIO: Taylor confessa tutto a Li! Il drammatico segreto sul suo destino!

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