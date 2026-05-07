LIVE Maestrelli-Bautista Agut 3-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’iberico è a un game dal primo set

Da oasport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, la sfida tra Maestrelli e Bautista Agut è attualmente in corso sul campo principale. Nel punteggio, Bautista Agut conduce con un 5-3 nel primo set. In questa fase, il giocatore italiano ha messo in rete un rovescio incrociato, portando il punteggio sul 30-30. La partita prosegue con il pubblico che segue con attenzione ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 In rete il rovescio incrociato del portacolori del bel paese. 15-30 Ace interno di Bautista Agut. 0-30 In rete la palla corta di rovescio incrociato del classe ’88. 0-15 Largo il diritto lungolinea dell’iberico. 5-3 Ace esterno con la seconda dell’azzurro. A-40 Ace interno di Maestrelli. 40-40 Servizio interno vincente del nativo di Pisa. Seconda. 40-A Diritto lungolinea vincente di Bautista Agut. Ancora palla break e set point. 40-40 Diritto incrociato vincente giocato di tocco, in recupero su una palla giocata corta a ridosso della rete, del numero 112 ATP. 40-A Largo il diritto lungolinea del toscano.🔗 Leggi su Oasport.it

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