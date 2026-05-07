LIVE Maestrelli-Bautista Agut 3-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’iberico è a un game dal primo set

Al torneo ATP di Roma, la sfida tra Maestrelli e Bautista Agut è attualmente in corso sul campo principale. Nel punteggio, Bautista Agut conduce con un 5-3 nel primo set. In questa fase, il giocatore italiano ha messo in rete un rovescio incrociato, portando il punteggio sul 30-30. La partita prosegue con il pubblico che segue con attenzione ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 In rete il rovescio incrociato del portacolori del bel paese. 15-30 Ace interno di Bautista Agut. 0-30 In rete la palla corta di rovescio incrociato del classe ’88. 0-15 Largo il diritto lungolinea dell’iberico. 5-3 Ace esterno con la seconda dell’azzurro. A-40 Ace interno di Maestrelli. 40-40 Servizio interno vincente del nativo di Pisa. Seconda. 40-A Diritto lungolinea vincente di Bautista Agut. Ancora palla break e set point. 40-40 Diritto incrociato vincente giocato di tocco, in recupero su una palla giocata corta a ridosso della rete, del numero 112 ATP. 40-A Largo il diritto lungolinea del toscano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 3-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’iberico è a un game dal primo set Notizie correlate LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 0-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve l’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Altro diritto lungolinea vincente di Bautista Agut. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dell’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Diritto incrociato vincente del classe ’88. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro l’esperto spagnolo; Diretta Bautista Agut - Maestrelli (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, il tabellone degli italiani; Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Maestrelli-Bautista Agut, 2-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’iberico è a un game dal primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Rovescio lungolinea vincente giocato di tocco, in recupero su una palla corta, vincente del classe 2002. oasport.it LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia il match precedenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Blockx vince in rimonta contro Cinà per 4-6, 6-1,6-3. Sulla Supertennis Arena entreranno a breve in campo ... oasport.it Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni degli italiani: Berrettini Popyrin Sonego Buse Nardi qualificato Maestrelli Bautista Agut Bellucci Burruchaga Cadenasso Tirante Arnaldi Munar Cinà Blockx Sono 4 le teste di serie azz x.com