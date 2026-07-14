I giocatori di Battlefield 6 su PC hanno ricevuto un avviso riguardante il TPM 2.0. Lo schermo mostra un messaggio che segnala la mancanza di conformità del computer ai requisiti di sicurezza richiesti dal sistema di protezione del gioco. La notifica compare durante l’accesso al titolo e riguarda specificamente i dispositivi che non soddisfano le specifiche di sicurezza richieste. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze o azioni da intraprendere.

I giocatori PC di Battlefield 6 potrebbero trovare un nuovo avviso dedicato al TPM 2.0 all’interno del gioco. Electronic Arts ha iniziato a mostrare la comunicazione agli utenti che stanno utilizzando un computer non conforme ai requisiti di sicurezza previsti dal sistema antitrucco. Per il momento non si tratta di un blocco: chi riceve il messaggio può continuare a giocare normalmente. L’avvertimento serve però a preparare gli utenti in vista di un futuro aggiornamento, dopo il quale il TPM 2.0 dovrà essere correttamente supportato e attivo per accedere a Battlefield 6 su PC. Secondo le informazioni diffuse dall’account ufficiale Battlefield Communications, il messaggio dovrebbe interessare circa l’ 1% dei giocatori attivi e viene distribuito prima dell’arrivo della Stagione 4. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Battlefield 6, avviso TPM 2.0 su PC: cosa cambia

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