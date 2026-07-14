Basket femminile l’Italia batte l’Egitto ai Mondiali Under 17

Arriva la prima vittoria per l’Italia femminile Under 17 ai Mondiali che si stanno disputando a Brno, con le azzurre che hanno battuto 60-49 l’Egitto nell’ultimo match della fase a gironi. Una vittoria attesa dopo le sconfitte con Canada e Nuova Zelanda e che potrà dare un po’ di fiducia all’Italia in vista degli ottavi di finale. Per l’Italia top scorer di giornata Isabel Hassan con 17 punti, ma buone anche le prove di Sablich (12 punti) e Magni (9 punti). Per l’Egitto, invece, spiccano i 17 punti di Eissa, ma da sottolineare anche la prova diHassabelnaby (13 punti). I primi punti del match sono firmati da Mariana Nako Moni dalla lunetta e Italia che prova a fare da lepre, anche se le egiziane rispondono colpo su colpo e alla fine sono Lelli e Hassan a mandare le azzurre avanti al primo stop sul 14-11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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