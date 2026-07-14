Jannik Sinner ha vinto il suo secondo titolo a Wimbledon, conquistando la finale di domenica. In assenza di Alcaraz, ha confermato la sua posizione come numero uno del circuito. Bartoli ha detto che si tratta di un giocatore che potrebbe dominare per i prossimi 10-15 anni, paragonandolo a Djokovic. La vittoria ha rafforzato la sua presenza sull’erba londinese, segnando un ulteriore passo nella sua carriera.

Il successo ottenuto domenica nella finale del torneo di Wimbledon ha regalato a Jannik Sinner il secondo storico titolo sull’erba londinese e l’ulteriore conferma, anche in assenza dello storico rivale Alcaraz, dell’assoluta supremazia dell’attuale numero uno del mondo nel circuito. Sull’argomento si è pronunciata l’ex giocatrice francese Marion Bartoli. L’ex giocatrice transalpina, ai microfoni della BBC, ha delineato la possibilità, per il giocatore italiano, di poter dominare il circuito nei prossimi dieci-quindici anni e lo ha definito come il nuovo Novak Djokovic. Sulla possibilità di un lungo dominio di Sinner nel circuito: “Credo che abbiamo visto il nuovo Novak Djokovic per i prossimi 10-15 anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Bartoli incorona Sinner: “Credo che abbiamo visto il nuovo Djokovic per i prossimi 10-15 anni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bartoli esalta Sinner: “Abbiamo visto il nuovo Djokovic. Dominerà per i prossimi 10-15 anni”Jannik Sinner ha vinto il secondo titolo di Wimbledon, confermando la sua supremazia nel circuito.

La Puglia che invecchia: nei prossimi 25 anni gli under 15 solo il 10%In Puglia, la popolazione under 15 rappresenterà solo il 10% nei prossimi 25 anni.

Si parla di: Bartoli incorona Sinner: È il nuovo Djokovic, dominerà per i prossimi 10-15 anni.

Bartoli esalta Sinner: Abbiamo visto il nuovo Djokovic. Dominerà per i prossimi 10-15 anniIl successo ottenuto domenica nella finale del torneo di Wimbledon ha regalato a Jannik Sinner il secondo storico titolo sull'erba londinese e l'ulteriore ... oasport.it

Bartoli incorona Sinner: È il nuovo Djokovic, dominerà per i prossimi 10-15 anniL'ex tennista francese non ha dubbi sul futuro dell'attuale numero uno del mondo ... msn.com