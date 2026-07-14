Dominio senza precedenti del Barcellona. Dieci giocatori del Barcellona scenderanno in campo in semifinale, un record storico per un club in questa fase del torneo. Mai prima d'ora il Barca aveva potuto vantare una così ampia rappresentanza di giocatori tra le prime quattro squadre del torneo. Né alcun altro club. La società catalana ha così superato il numero di otto semifinalisti che aveva contribuito a portare ai Mondiali del 2010 in Sudafrica, tutti con la nazionale spagnola che poi vinse il titolo mondiale. Otto giocatori del Barca rappresenteranno la Spagna: Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pau Cubarsí, Eric García, Dani Olmo, Ferran Torres e Joan García. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Barcellona infrange record storico: 10 giocatori in lizza per il titolo

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