Non rimane molto da decidere nella lotta al titolo della Liga ma un Clasico è sempre un Clasico: Barcellona e Real Madrid domenica notte si affronteranno al Camp Nou, che pregusta la possibilità di ottenere un risultato positivo contro i rivali di sempre e vincere così matematicamente il titolo. In ogni caso è solo questione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Barcellona-Real Madrid (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. “El Clasico” può valere il titolo

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