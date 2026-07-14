Bandelletta ileotibiale nel runner | nuovi studi ne cambiano il trattamento

La sindrome della bandelletta è una delle patologie più caratteristiche nei runner. In Fisiorunning stiamo osservando un netto incremento dei casi nell'ultimo anno, verosimilmente legato al numero crescente di runner che si avvicendano alla corsa per la prima volta. L'avevamo affrontata in passato ma le più recenti ricerche scientifiche hanno modificato in maniera significativa l'approccio diagnostico e terapeutico. È la seconda causa di infortunio nel runner che si manifesta con un dolore laterale e in basso al ginocchio. Esattamente dove si inserisce una fascia di tessuto connettivale che origina dal bacino lateralmente raggiungendo all'esterno la tibia, decorrendo lateralmente al ginocchio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Sindrome della bandelletta ileotibiale: 3 esercizi utili

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