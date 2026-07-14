Bandelletta ileotibiale nel runner | nuovi studi ne cambiano il trattamento
Negli ultimi mesi si registra un aumento dei casi di sindrome della bandelletta ileotibiale tra i runner, secondo quanto osservato da Fisiorunning. La patologia, molto comune tra gli appassionati di corsa, sembra essere collegata all’aumento di persone che si avvicinano alla corsa per la prima volta. Questo incremento evidenzia un possibile legame tra il numero crescente di nuovi runner e la diffusione di questa condizione.
La sindrome della bandelletta è una delle patologie più caratteristiche nei runner. In Fisiorunning stiamo osservando un netto incremento dei casi nell'ultimo anno, verosimilmente legato al numero crescente di runner che si avvicendano alla corsa per la prima volta. L'avevamo affrontata in passato ma le più recenti ricerche scientifiche hanno modificato in maniera significativa l'approccio diagnostico e terapeutico. È la seconda causa di infortunio nel runner che si manifesta con un dolore laterale e in basso al ginocchio. Esattamente dove si inserisce una fascia di tessuto connettivale che origina dal bacino lateralmente raggiungendo all'esterno la tibia, decorrendo lateralmente al ginocchio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sindrome della bandelletta ileotibiale: 3 esercizi utili
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