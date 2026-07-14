Il presidente della Ternana Women è stato multato di 1.500 euro dalla Procura Federale per aver rivolto insulti al presidente dell’Arezzo. La stessa ammenda è stata applicata al club femminile, portando il totale delle sanzioni a 3.000 euro. La decisione riguarda le dichiarazioni offensive fatte in pubblico. La figura del presidente e del club resta invariata, mentre il pagamento della multa è stato imposto.

Il presidente della Ternana Women sanzionato dalla Procura Federale per le frasi rivolte a Guglielmo Manzo. Al club femminile inflitta la stessa ammenda: totale 3.000 euro per una dichiarazione che, evidentemente, non rientrava nel pacchetto “fair play”. Stefano Bandecchi aveva detto che il presidente dell’Arezzo Guglielmo Manzo aveva fatto “una figura di cazzo”. La Procura Federale, con quella fastidiosa abitudine di appuntarsi tutto, ha deciso che la battuta valeva 1.500 euro. La stessa cifra è stata inflitta anche alla Ternana Women, chiamata a rispondere direttamente del comportamento del proprio presidente. Totale dell’operazione: 3.000 euro. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Bandecchi insulta il presidente dell’Arezzo e prende 1.500 euro di multa: la figura resta, il conto pure

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