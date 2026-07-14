Non è possibile organizzare banchetti o eventi sulla terrazza del Vittoriano, inclusi matrimoni e feste, secondo quanto affermato. Rampelli ha dichiarato di aver chiesto chiarimenti alla direttrice del museo dopo aver visto pubblicità che promuoveva tali attività sul monumento. La pubblicità mostrava banchetti e eventi sulla terrazza, che ospita il Milite Ignoto, ma le regole vietano questa tipologia di utilizzo.

Banchettare sull’Altare della Patria, al pari di un roof garden qualunque, non si può fare. È l’imperativo categorico di Fabio Rampelli che, ‘smanettando’ sulla rete, si è imbattuto in una patinata pubblicità di banchetti matrimoniali ed eventi ludici sulla terrazza del monumento che custodisce il fuoco sacro del Milite Ignoto. Foto di tavolate imbandite e cene eleganti a dir poco inopportune, subito denunciate dal parlamentare di Fratelli d’Italia. Che ha chiesto lumi alla direttrice del Museo Vive il polo museale che include il Vittoriano e piazza Venezia). Il vicepresidente della Camera è tornato sull’argomento anche dai microfoni di Agorà Estate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Banchetti al Vittoriano, non si può fare. Rampelli: “Andrò fino in fondo, ho chiesto lumi alla direttrice del Museo”

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Devi essere particolarmente imbecille per approvare una cosa del genere sulla tomba (seppur monumentale) di un nostro soldato morto nel suo servizio al paese. Questo non è marketing, non è una buona idea per far soldi, è sputare in faccia agli italiani. Chi x.com

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