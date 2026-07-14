Banca del Fucino è diventata ufficialmente partner della Federazione Italiana Scherma per la stagione 20262027. La collaborazione è stata annunciata presso la sede della banca a Roma. L’accordo prevede il supporto dell’istituto finanziario alla federazione durante la prossima stagione sportiva. La firma è avvenuta oggi alla presenza dei rappresentanti delle due organizzazioni.

ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino e la Federazione Italiana Scherma hanno presentato oggi, presso la sede della Banca in Piazza San Lorenzo in Lucina a Roma, la partnership che vedrà l'Istituto affiancare la FIS come Official Partner per la stagione sportiva 20262027. L'occasione è stata la presentazione ufficiale delle nuove divise da gara delle tre specialità della scherma italiana – fioretto, spada e sciabola – che per la prima volta riportano il logo della Banca e che accompagneranno la Nazionale nei prossimi appuntamenti internazionali, a partire dai Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong, in programma dal 22 al 30 luglio... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Banca del Fucino official partner della Federscherma per la stagione 2026/2027

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