Bambole gonfiabili e biscotti osceni quando i turisti dimenticano il senso civico | ecco cosa ha detto l’esperta di galateo

Ogni estate torna il problema del comportamento dei turisti nelle località italiane, con episodi di cattivo senso civico come bambole gonfiabili e biscotti osceni. Un’esperta di galateo ha commentato che tali comportamenti sono frequenti durante la stagione estiva, evidenziando come spesso i visitatori dimentichino le regole di rispetto e buon senso nelle aree pubbliche. La questione si ripete ogni anno, alimentando discussioni sulla condotta dei turisti nelle località di villeggiatura.

Non c’è estate senza la carica dei cafoni. Ogni anno, puntuale come il caldo di luglio, torna la questione del comportamento dei turisti nelle località di villeggiatura italiane. E ogni anno, puntualmente, ci si chiede dove sia finito quel minimo di rispetto e senso civico che dovrebbe accompagnare chiunque si trovi a condividere spazi pubblici, soprattutto in luoghi di straordinaria bellezza come quelli del nostro paese. La puntata di UnoMattina News andata in onda mercoledì 8 luglio su Rai 1 ha riacceso i riflettori su un fenomeno che non è solo folklore estivo, ma un vero problema sociale. Il servizio ha documentato situazioni che vanno dal grottesco al pericoloso, passando per l’imbarazzante, costruendo un quadro che lascia poco spazio all’ottimismo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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