Durante una trasmissione televisiva, è stata segnalata la presenza di turisti che portano in spiaggia bambole gonfiabili e biscotti a forma di genitali, considerati imbarazzanti. La polemica sul comportamento dei vacanzieri senza rispetto si ripropone ogni estate, con molte persone che sembrano dimenticare le buone maniere. La questione dei comportamenti scorretti in spiaggia torna a essere al centro delle discussioni stagionali.

Non c’è estate senza ‘la carica dei cafoni’. Ad ogni bella stagione si riapre la polemica del bon ton sotto l’ombrellone e in vacanza, quando molte persone sembrano dimenticare a casa il rispetto e il senso civico. Se ne parla a “ Unomattina News ” nella puntata in onda mercoledì 8 luglio su Rai 1 e si scopre, ad esempio, che a Desenzano del Garda è un pullulare di turisti con bambole gonfiabili al seguito e caramelle dalle forme quantomeno particolari. Immondizia in strada, sindaci costretti a ricorrere a ordinanze per difendere le proprie città. E ancora: multe salate per chi passeggia in costume o a torso nudo a Como, e denunce a Venezia per chi, per un pugno di like, si arrampica sul tetto di un vaporetto in movimento nel bacino di San Marco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I turisti vanno in giro con bambole gonfiabili e biscottini a forma di genitali. Sono situazioni imbarazzanti”: a “UnoMattina News” il ‘caso dei cafoni’ in vacanza

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