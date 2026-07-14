La Palestina nelle sue radici e il sogno di diventare medico come bussola e destinazione. È la storia di Balsam Asfur, studente palestinese nato e cresciuto in Galilea, territorio attualmente sotto giurisdizione israeliana, dove tuttora vive la sua famiglia. Nei giorni scorsi Balsam ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia all’Università "Aldo Moro" di Bari. «Dedico questo traguardo ai miei genitori, che mi hanno sostenuto senza limiti e che sono per me una fonte di ispirazione - dice - A circa 65 anni, entrambi sono molto impegnati nella vita accademica. Mia madre ha un dottorato e mio padre sta per conseguire la sua terza laurea. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Balsam Asfur, dalla Palestina occupata in Puglia per fare il calciatore: oggi è medico. «A Bari mi sento a casa. Ma vorrei che la mia terra un giorno fosse libera»

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