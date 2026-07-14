Balsam Asfur dalla Palestina occupata in Puglia per fare il calciatore | oggi è medico A Bari mi sento a casa Ma vorrei che la mia terra un giorno fosse libera
Balsam Asfur, nato in Galilea, ha lasciato la Palestina occupata per studiare medicina in Puglia, dove ora lavora come medico. Durante il suo percorso, ha vissuto a Bari, che considera casa. Asfur desidera che la sua terra diventi libera. La sua famiglia continua a vivere in territorio sotto giurisdizione israeliana.
La Palestina nelle sue radici e il sogno di diventare medico come bussola e destinazione. È la storia di Balsam Asfur, studente palestinese nato e cresciuto in Galilea, territorio attualmente sotto giurisdizione israeliana, dove tuttora vive la sua famiglia. Nei giorni scorsi Balsam ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia all’Università "Aldo Moro" di Bari. «Dedico questo traguardo ai miei genitori, che mi hanno sostenuto senza limiti e che sono per me una fonte di ispirazione - dice - A circa 65 anni, entrambi sono molto impegnati nella vita accademica. Mia madre ha un dottorato e mio padre sta per conseguire la sua terza laurea. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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