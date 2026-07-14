Durante una votazione a Montecitorio, un emendamento sulle preferenze è stato respinto con uno scarto di voto. Lo scrutinio è stato segreto e poco dopo è scoppiata una discussione animata tra i gruppi politici. Le accuse si sono succedute rapidamente, trasformando l’aula in un campo di scontro acceso. La discussione ha coinvolto più forze politiche, con scambi di accuse tra loro.

Un voto di scarto, lo scrutinio segreto e l’inizio della bagarre. A Montecitorio la bocciatura dell’emendamento sulle preferenze si trasforma in pochi minuti in una resa dei conti politica, con accuse che rimbalzano da un gruppo all’altro e l’Aula che diventa il teatro di uno scontro senza esclusione di colpi. L’emendamento. presentato da Fratelli d’Italia, Noi moderati e Udc, che puntava a introdurre un sistema misto di preferenze nella legge elettorale, è stato respinto con 188 voti contrari e 187 favorevoli. Un solo voto ha fatto la differenza, nonostante l’intesa raggiunta durante la mattinata con Lega e Forza Italia, inizialmente rimaste fuori dalla sottoscrizione della proposta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bagarre sui franchi tiratori: è guerra di accuse

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