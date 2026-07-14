Nel 2025, negli aeroporti di tutto il mondo si sono verificati in media 2.500 bagagli smarriti ogni giorno. Oltre 63.000 bagagli al giorno sono stati consegnati in ritardo o danneggiati. La maggior parte dei bagagli smarriti viene rintracciata e consegnata ai propri proprietari, ma ci sono casi in cui non si riesce a ritrovarli. Le compagnie aeree e gli aeroporti dispongono di procedure specifiche per gestire queste situazioni.

Roma, 13 lug. (AdnkronosLabitalia) - Nel 2025, ogni giorno sono stati smarriti 2.500 bagagli negli aeroporti di tutto il mondo. Quelli consegnati in ritardo o danneggiati sono stati oltre 63mila al giorno. In tutto l'anno sono sono stati gestiti in modo sbagliato 24 milioni di bagagli. Sono i dati del Sita Baggage IT Insights Report 2026 da cui partono i consigli dell'Unione nazionale consumatori. Decine di volte al giorno, in tutti gli aeroporti del mondo, capita che venga smarrito il bagaglio di qualche passeggero. Per regolamentare questa situazione è stata firmata la Convenzione di Montreal del 1999 che, insieme al Regolamento (CE) n. 8892002, tutelano i diritti dei viaggiatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bagagli, ogni giorno in aeroporto ne vengono smarriti 2.500: cosa fare se accade

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