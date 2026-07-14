Bagagli ogni giorno in aeroporto ne vengono smarriti 2.500 | cosa fare se accade
Nel 2025, negli aeroporti di tutto il mondo si sono verificati in media 2.500 bagagli smarriti ogni giorno. Oltre 63.000 bagagli al giorno sono stati consegnati in ritardo o danneggiati. La maggior parte dei bagagli smarriti viene rintracciata e consegnata ai propri proprietari, ma ci sono casi in cui non si riesce a ritrovarli. Le compagnie aeree e gli aeroporti dispongono di procedure specifiche per gestire queste situazioni.
Roma, 13 lug. (AdnkronosLabitalia) - Nel 2025, ogni giorno sono stati smarriti 2.500 bagagli negli aeroporti di tutto il mondo. Quelli consegnati in ritardo o danneggiati sono stati oltre 63mila al giorno. In tutto l'anno sono sono stati gestiti in modo sbagliato 24 milioni di bagagli. Sono i dati del Sita Baggage IT Insights Report 2026 da cui partono i consigli dell'Unione nazionale consumatori. Decine di volte al giorno, in tutti gli aeroporti del mondo, capita che venga smarrito il bagaglio di qualche passeggero. Per regolamentare questa situazione è stata firmata la Convenzione di Montreal del 1999 che, insieme al Regolamento (CE) n. 8892002, tutelano i diritti dei viaggiatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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