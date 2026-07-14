Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 3.30, un giovane con il volto coperto ha danneggiato la vetrina di una gioielleria in via Garibaldi, nel centro di Aversa. L’uomo ha utilizzato un martello per colpire la vetrina, causando danni all’esposizione. Non ci sono state segnalazioni di altri danni o feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio.

Nuovo episodio di violenza nel centro di Aversa. Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 3.30, un giovane con il volto coperto da una bandana ha preso di mira la gioielleria Fabozzi di via Garibaldi, l'arteria che collega via Roma a piazza Vittorio Emanuele III. Il malfattore avrebbe colpito la vetrina dell'attività, verosimilmente con un martello, danneggiandola prima di darsi alla fuga senza riuscire a portare via nulla. Resta da chiarire se si sia trattato di un atto vandalico o di un tentativo di furto fallito. Sul raid è intervenuta la Lega, sezione di Aversa, che torna a sollecitare interventi sul fronte della sicurezza, puntando il dito contro l'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, raid contro la gioielleria Fabozzi: vetrina danneggiata con un martello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aversa, furto in negozio: con un martello rompe vetrina e ruba smartwatch e telefoniNella notte, un individuo ha rotto la vetrina di un negozio di telefonia in via Diaz ad Aversa, utilizzando un martello.

Aversa, banda della spaccata in azione in via Magenta: sfondata vetrina della gioielleria GrammaticaNella notte, una gioielleria nel centro di Aversa è stata presa di mira da una banda che ha utilizzato una tecnica nota come spaccata per entrare.

Temi più discussi: Casapesenna, colpo al clan Zagaria: undici fermi: i nomi; Raid nella notte, danneggiata la vetrina di una gioielleria in centro; Raid vandalico contro gioielleria, colpite le vetrine; VIDEO | Sequestrate reti da pesca illegali: nuovo blitz Polizia Provinciale a Castel Volturno.

La famiglia Casalesi investì nel turismo: un blitz contro gli eredi di Peppe 'o Padrino portò a 22 arresti e al sequestro di 2 milioni di euro. reddit

Ismajli muro del Torino contro la Juve: D'Aversa ritrova la sua difesa idealeTORINO - La vera novità di formazione sarà un rientro, quello di Ardian Ismajli, a quasi un mese dall’ultima apparizione. Il difensore albanese, in campo nel 2-2 con l’Inter il 26 aprile, si era ... tuttosport.com

Torino: D'Aversa, contro la Juve possiamo fare la storia(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Abbiamo l'opportunità di scrivere una pagina gloriosa: vogliamo finire mettendo la ciliegina e cancellare tutto ciò che è successo in un'annata nata male, possiamo entrare ... corrieredellosport.it