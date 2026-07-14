Aumenti e arretrati stipendio docenti e ATA disponibili ad agosto TESTO accordo economico in Gazzetta Ufficiale

Da orizzontescuola.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il testo dell’accordo economico tra il governo e i sindacati sul contratto scuola per il triennio 2025-27 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio. Sono previsti aumenti salariali e arretrati per docenti e personale ATA, che saranno disponibili a partire da agosto.

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio il testo dell’accordo economico tra il governo e i sindacati sul contratto scuola per il triennio 2025-27. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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