Audi Q4 | l' intelligenza artificiale sale a bordo

Da sportmediaset.mediaset.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Audi ha annunciato che il suo modello Q4 sarà dotato di intelligenza artificiale integrata. La vettura continuerà a sviluppare funzionalità legate all’elettrificazione e alla digitalizzazione, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di guida. La presentazione ufficiale del nuovo modello non è ancora avvenuta, ma si conferma l’intenzione di integrare sistemi di intelligenza artificiale nel veicolo. La notizia riguarda principalmente l’implementazione di queste tecnologie nel settore automobilistico.

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Il progresso passa dall'elettrificazione dell'automobile e dalla sua digitalizzazione. Almeno, questa la prospettiva attorno alla quale Audi sta costruendo il suo futuro. Sebbene le incertezze attorno ai tempi e modi della transizione siano ancora lontane dall'essere risolte, l'aggiornamento della Q4 E-Tron è qui a dimostrare che la fiducia nel progetto è immutata., PalcoscenicoL'abitacolo è l'ambiente che ha ricevuto le modifiche più evidenti e importanti. Audi ha deciso di integrare anche sull'elettrica entry level il suo palcoscenico digitale: quadro strumenti e sistema di intrattenimento di bordo sono integrati nella stessa piattaforma. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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