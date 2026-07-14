Attentato a Ranucci | la donna della banda non risponde a pm

La donna sospettata di far parte della banda coinvolta nell’attentato a un noto giornalista non ha risposto alle domande del pubblico ministero. La sua assenza di chiarimenti si aggiunge alle difficoltà delle indagini, che cercano di fare luce sui responsabili dell’attacco. La polizia ha continuato a raccogliere prove e a interrogare altri sospettati, mentre la vittima si è detta sconvolta dall’episodio. Non sono ancora stati effettuati arresti ufficiali in relazione all’attentato.

Un tassello cruciale si aggiunge alle complesse indagini sul grave atto intimidatorio ai danni di una delle firme più note del giornalismo d’inchiesta italiano. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Marika De Filippis, la donna arrestata lo scorso 30 giugno insieme ad altre tre persone con l’accusa di aver organizzato e compiuto l’attentato dinamitardo fuori dall’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell’ottobre 2025. L’interrogatorio si è svolto in videoconferenza da Avella, nell’Avellinese, dove la donna si trova ai domiciliari. A lei e agli altri tre, detenuti nel carcere di Rebibbia, la procura contesta le accuse, a vario titolo, di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, con l’aggravante del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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