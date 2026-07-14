Le gare degli Europei Under 18 di atletica inizieranno giovedì 16 luglio al campo Guidobaldi di Rieti. Le prime delegazioni sono già arrivate in città, mentre oggi sono attesi 75 atleti italiani. Domani si svolgerà l’allenamento ufficiale e una sfilata nel centro cittadino. Le competizioni si svolgeranno con sessioni mattutine, con inizio alle 8.

Prime delegazioni già arrivate in città, oggi attesi anche i 75 azzurrini. Domani allenamento ufficiale e sfilata in centro, da giovedì 16 luglio il via alle competizioni con sessioni mattutine anticipate alle 8.30 per il caldo. Rieti entra sempre di più nell’atmosfera dei Campionati Europei Under 18 di atletica leggera. A due giorni dall’apertura delle gare, in programma da giovedì 16 a domenica 19 luglio, le prime delegazioni internazionali hanno già raggiunto la città e il conto alla rovescia verso l’evento continentale è ormai entrato nella fase decisiva. Nella giornata di ieri sono arrivate a Rieti le rappresentative di Francia, Germania, Irlanda e Croazia, per un totale di circa 220 persone tra atleti, tecnici e accompagnatori. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Atletica, Europei Under 18: Rieti pronta, da giovedì le gare al Guidobaldi

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Tutta Europa a Rieti: al via la settimana degli Europei U18, la città si veste a festa

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