Atalanta Maurizio Sarri storia del calcio di una volta | il riscatto in tuta un caratterino di quelli giusti

Da bergamo.corriere.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo dieci anni, un allenatore ha deciso di tornare a lavorare in panchina, scegliendo di farlo in modo diverso rispetto al passato, con un approccio più diretto e deciso. La sua esperienza è iniziata con un riscatto in tuta, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. È trascorso un anno dal suo ritorno, periodo durante il quale ha affrontato il cambiamento e la gestione delle aspettative. La sua storia riflette un passaggio dal passato alla ricostruzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ammettiamolo: c’è voluto un anno intero per elaborare il lutto. E non poteva essere altrimenti, dopo una decade che da cronaca è passata a storia e da storia sta diventando leggenda. Al di là di speranze, illusioni, invettive, mal di pancia e ampie dosi di quella che i tedeschi chiamano «schadenfreude», vale a dire il piacere che si trae dalle disgrazie altrui (e tanto più di quelli che una volta ci erano cari) i fatti hanno detto cose concrete.  Innanzitutto che Gasperini è un allenatore eccezionale, dovunque lo metti. Ancor più sorprendente della Champions (guadagnata anche con parecchia fortuna e autolesionismo altrui), è come ha conquistato la piazza di Roma, facendo fuori un’icona giallorossa come Ranieri. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

atalanta maurizio sarri storia del calcio di una volta il riscatto in tuta un caratterino di quelli giusti
© Bergamo.corriere.it - Atalanta, Maurizio Sarri, storia del calcio di una volta: il riscatto in tuta, un caratterino di quelli giusti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

TORINO LAZIO 2-0 Sarri-Tifo: il patto della mediocrita

Video TORINO LAZIO 2-0 Sarri-Tifo: il patto della mediocrita?

Notizie e thread social correlati

Non solo Napoli, spunta l’Atalanta per il futuro di Maurizio Sarri | CMIl nome di Maurizio Sarri viene associato a diverse squadre italiane, lasciando intendere che il suo futuro non sarà alla Lazio.

Leggi anche: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell’Atalanta

Temi più discussi: Atalanta, che fare con Ederson? Il caso Manchester, il rinnovo possibile. E la sua adattabilità al calcio di Sarri; Calciomercato, l’Atalanta prende Gaetano dal Cagliari per 15 milioni; Un regista per Sarri. Atalanta, conto alla rovescia per Gaetano; Atalanta, al via il ritiro estivo: Sarri inizia a costruire la nuova Dea.

maurizio sarri atalanta maurizio sarri storiaAtalanta, Maurizio Sarri, storia del calcio di una volta: il riscatto in tuta, un caratterino di quelli giustiFiglio di un gruista, non è cresciuto nella bambagia. Le caratteristiche umane che dovrebbero piacere anche alla tifoseria ... bergamo.corriere.it

maurizio sarri atalanta maurizio sarri storiaNasce l’Atalanta di Sarri, le immagini del primo allenamento in campoMaurizio Sarri, day one. Giovedì 9 luglio si è svolto a Zingonia il primo allenamento della ‘nuova’ Atalanta, agli ordini del tecnico toscano che ha condotto la seduta in campo per la prima volta, dop ... bergamonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web