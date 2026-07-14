Atalanta Maurizio Sarri storia del calcio di una volta | il riscatto in tuta un caratterino di quelli giusti

Dopo dieci anni, un allenatore ha deciso di tornare a lavorare in panchina, scegliendo di farlo in modo diverso rispetto al passato, con un approccio più diretto e deciso. La sua esperienza è iniziata con un riscatto in tuta, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. È trascorso un anno dal suo ritorno, periodo durante il quale ha affrontato il cambiamento e la gestione delle aspettative. La sua storia riflette un passaggio dal passato alla ricostruzione.

Ammettiamolo: c’è voluto un anno intero per elaborare il lutto. E non poteva essere altrimenti, dopo una decade che da cronaca è passata a storia e da storia sta diventando leggenda. Al di là di speranze, illusioni, invettive, mal di pancia e ampie dosi di quella che i tedeschi chiamano «schadenfreude», vale a dire il piacere che si trae dalle disgrazie altrui (e tanto più di quelli che una volta ci erano cari) i fatti hanno detto cose concrete. Innanzitutto che Gasperini è un allenatore eccezionale, dovunque lo metti. Ancor più sorprendente della Champions (guadagnata anche con parecchia fortuna e autolesionismo altrui), è come ha conquistato la piazza di Roma, facendo fuori un’icona giallorossa come Ranieri. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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