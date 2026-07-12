Assegno di inclusione perché il rinnovo parte dimezzato? Le date e quando fare domanda

Da gazzettadelsud.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 15 luglio l'INPS accredita la prima mensilità del rinnovo dell'Assegno di inclusione, ma l'importo è dimezzato rispetto a quanto spettava in precedenza. Il pagamento riguarda solo la metà dell'importo totale previsto. La richiesta di rinnovo deve essere presentata entro la scadenza prevista, ma il pagamento iniziale si ferma al 50%. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi di questa riduzione.

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Mercoledì 15 luglio l'INPS accredita la prima mensilità del rinnovo dell'Assegno di inclusione, ma l'importo è la metà di quello spettante. Non è un errore né un taglio improvviso: è la regola introdotta dalla legge di Bilancio 2026, che in cambio ha eliminato il mese di sospensione fra un ciclo e l'altro. E per molte famiglie la ricarica di martedì 28 luglio è l'ultima del periodo in corso: da agosto si presenta la domanda di rinnovo, che non è automatica. Ecco che cosa è cambiato davvero. Perché la prima mensilità del rinnovo è dimezzata La norma è l' articolo 1, comma 158, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la legge di Bilancio 2026, che ha riscritto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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