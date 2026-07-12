Assegno di inclusione perché il rinnovo parte dimezzato? Le date e quando fare domanda

Mercoledì 15 luglio l'INPS accredita la prima mensilità del rinnovo dell'Assegno di inclusione, ma l'importo è la metà di quello spettante. Non è un errore né un taglio improvviso: è la regola introdotta dalla legge di Bilancio 2026, che in cambio ha eliminato il mese di sospensione fra un ciclo e l'altro. E per molte famiglie la ricarica di martedì 28 luglio è l'ultima del periodo in corso: da agosto si presenta la domanda di rinnovo, che non è automatica. Ecco che cosa è cambiato davvero. Perché la prima mensilità del rinnovo è dimezzata La norma è l' articolo 1, comma 158, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la legge di Bilancio 2026, che ha riscritto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Assegno di Inclusione Giugno 2026: Pagamenti, Rinnovi ADI, Carta Scaduta e Domande Sospese

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