Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni come si determina il punteggio e non solo Le info utili QUESTION TIME con Pizzo Uil Scuola LIVE Martedì 14 luglio alle 15 | 30

Il termine per presentare le richieste di assegnazione provvisoria e utilizzazione è fissato al 23 luglio. Questa procedura permette al personale docente di spostarsi temporaneamente o ottenere un incarico diverso rispetto alla propria sede di titolarità in vista del prossimo anno scolastico. La determinazione del punteggio e le modalità di assegnazione sono spiegate in un question time con un rappresentante sindacale, in programma il 14 luglio alle 15:30.

Scade il 23 luglio il termine per la presentazione delle richieste di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il personale docente. Un'opportunità importante per chi desidera avvicinarsi temporaneamente alla propria sede di preferenza o ottenere un incarico diverso da quello di titolarità, in vista del prossimo anno scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, come si determina il punteggio e non solo. Le info utili

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