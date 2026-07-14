Assegnazioni provvisorie docenti 2026 indicazioni sulla prima preferenza

Fino alle 23.59 del 23 luglio, i docenti di ruolo possono presentare domanda per le assegnazioni provvisorie o le utilizzazioni per il prossimo anno scolastico. La procedura riguarda le assegnazioni provvisorie del 2026 e include indicazioni sulla scelta della “prima preferenza”. La domanda può essere inviata online, e le operazioni si svolgono nell’ambito della mobilità annuale.

È in corso la procedura relativa alla mobilità annuale per il prossimo anno scolastico 202627: fino alle 0re 23.59 del 23 luglio i docenti di ruolo possono presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione. Gli esiti si conosceranno entro il 24 agosto. Nel caso di richiesta di assegnazione è indispensabile inserire come prima scelta la scuola o il comune in cui sussistono le condizioni per cui l’aspirante richiede il ricongiungimento. Unica eccezione: la mancanza di scuole o di posti richiedibili. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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