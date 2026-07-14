Gli addetti allo spazzamento a Napoli affrontano insulti e video offensivi sui social media, nonostante lavorino sotto il caldo afoso. Ciro Femiano, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ha riferito che i dipendenti sono stati presi di mira dalla cittadinanza con offese e messaggi diffamatori. La situazione si verifica durante le attività di pulizia stradale, con i lavoratori esposti a continui commenti negativi online.

Tempo di lettura: 3 minuti “Insulti, video pieni di offese: la cittadinanza ci ha preso come bersaglio”. Lo sfogo è di Ciro Femiano, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) in Asia Napoli. Nel mirino ci sono gli addetti allo spazzamento, immortalati nelle ore di servizio. Dietro a un telefonino c’è sempre un cittadino inferocito, pronto a scatenare l’ordalia del risentimento. Le accuse più lievi sono di negligenza o parassitismo. “Le critiche vanno bene, perché sono costruttive – premette Femiano -, però ci sono offese gratuite, essere chiamati nullafacenti quando un lavoratore si sta spaccando la schiena con queste temperature altissime”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Asia Napoli, addetti spazzamento nel mirino: “In strada con l’afa, ma assediati da video e offese social”

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